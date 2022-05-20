Легенда российской журналистики Владимир Кулистиков празднует 70-летний юбилей

20 мая один из самых влиятельных медиаменеджеров России Владимир Кулистиков отмечает 70-летие.

В журналистике Кулистов с середины восьмидесятых. За свою карьеру на телевидении он внес огромный вклад в развитие всей сферы. В 1996 году он пришел на ТВ в качестве заместителя главного редактора службы информации НТВ и смог вывести канал в число лидеров. Под его руководством были созданы программы «Центральное телевидение», «Программа-максимум», «Новые русские сенсации» и другие.

Семидясителетний юбилей Кулистиков встречает в должности советника генерального директора ВГТРК.

В преддверии юбилея он дал эксклюзивное интервью «Известиям» и рассказал, что считает российское телевидение лучшим в мире.

«Наше российское телевидение не знает аналогов в мире. Я внимательно слежу за телевизионным делом в разных странах Европы, в США, Канаде. И очевидно совершенно, что мы представляем зрителю наиболее разнообразное «меню» — по содержанию, по жанрам, по подаче», — сказал Кулистиков, отметив, что западная журналистика сильно изменилась и стала определенным образом «заряженной».

В вопросах телевидения Владимир Кулистиков не ошибается, потому что, по сути, он сам его делал. С далекого 1996 года, когда впервые пришел в службу информации НТВ. И когда впервые появился в кадре. Но самое важное он сделал за кадром. Заместитель, потом главный редактор канала, потом гендиректор. Кулистиков сумел сохранить высокие рейтинги и в разы увеличил доходы телекомпании. Но люди для него всегда были важнее. Он знал, как говорить и с аудиторией, и с коллегами.

«Я лично, да и, вот, я разговаривал с коллегами, кто вместе работал. Все и всегда скучают и скучали по шуткам, по стилю работы Владимира Михайловича. Это замечательный человек, автор многих жанров на телевидении. Человек, у которого в журналистике учились многие и многому», — отметил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Все, кто когда-то работал или конкурировал с ним, признают: Кулистиков – автор (или соавтор) самых дерзких, самых ярких и самых популярных передач на отечественном ТВ девяностых-двухтысячных.

«Что бы ты не возглавлял, это СМИ всегда находилось в центре внимания и было притчей во языцех. Мне давно не хватает того, что ты возглавляешь какой-то большой конкурирующий канал», — подчеркнул гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

В свою очередь гендиректор АО ТРК «Петербург» Юрий Шалимов выразил уверенность, что рядовых вещей Кулистиков не делал никогда. Именно ему принадлежит авторство известного всем словосочетания «лихие девяностые».

А ведь на телевидение Кулистиков пришел, когда ему было уже 44. До этого: МГИМО, Министерство внешней торговли, арабская газета «Аль-Хаят» и даже американское «Радио Свобода» (признано иноагентом в РФ). Эту часть его биографии в одном из интервью даже вспомнил президент России Владимир Путин.

«Вот вы там работали. А теперь возглавляете общенациональный канал российского телевидения, разве это не признак либерализма?» — спросил глава государства.

Но и в американской редакции Кулистиков делал то, что считал правильным, давал возможность высказаться разным сторонам, что вызывал недовольство у некоторых представителей США. Но его принципиальность всегда вызывала уважение, и не только журналистов.