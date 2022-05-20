Сенатор Пол: США придется занимать деньги у КНР для оказания военной помощи Киеву

США будут вынуждены брать кредиты у Китая для выделения пакета военной помощи Украине примерно на $40 млрд. Об этом сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщил Breitbart News Daily 18 мая.

«Я думаю, важно знать, что у нас нет денег для выделения (военной помощи), мы должны занимать деньги у Китая. И я думаю, что большинство людей это понимают», — сказал он.

Как отмечает издание, Пол был одним из 11 республиканцев в сенате, проголосовавших против продвижения пакета помощи Киеву. Он работал над «задержкой пакета», утверждая, что нужен генеральный инспектор, чтобы убедиться, что деньги расходуются разумно. Сенатор отметил, что к инфляции в стране ведет вся нынешняя политика.

«Процедурное голосование за помощь Украине демонстрирует контраст между республиканскими взглядами истеблишмента на внешнюю политику, которые выступают за более активную интервенцию за границей, и сенаторами-популистами, такими как Пол, которые считают, что Америка не должна участвовать в бесконечных войнах и конфликтах за границей», — утверждает автор статьи.

19 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. Документ подписал президент Джо Байден. В этот же день организация «Обеспокоенные ветераны за Америку» выступила с критикой действий конгресса США.

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц 14 мая заявил, что киевские чиновники разворуют все $40 млрд, которые американская сторона выделили в качестве военной помощи. Он считает, что США постепенно скатываются в войну, а американский народ остается в неведении.

Ранее, 9 мая, Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект о поставках Киеву вооружений по ленд-лизу. В то же время глава Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение является историческим шагом.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Ранее, 8 апреля, она также подчеркнула, что, продолжая обеспечивать Киев дополнительным вооружением, западные страны ведут дело к затягиванию конфликта.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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