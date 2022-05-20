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Опубликованы кадры боевой работы расчетов «Град» в ходе спецоперации

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов «Град» в ходе спецоперации по защите Донбасса
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» в ходе специальной военной операции. Видео представлено в пятницу, 20 мая.

Подразделения реактивной артиллерии Восточного военного округа уничтожают огнем живую силу и военную технику украинских националистов, отметили в военном ведомстве.

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Цели подавляются огнем 122 мм реактивных снарядов из боевых машин «Град». Огонь ведется и по районам сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника.

Как рассказал командир батареи «Градов» Даниил, дальность ударов бывает от пяти до 20 км.

«После обстрела или попадания по каждой цели совершаем противоогневые налеты», — отметил он.

Эффективность стрельбы достигается точностью, внезапностью и своевременностью. За работой «Градов» наблюдают с беспилотников и другой аппаратуры.

Если противник совершает перекаты, то российские военные обозначают «точки встречи», куда националисты перейдут. Определяется полетное время, и к моменту подхода украинских военных снаряды ложатся непосредственно на цели.

Ранее, 20 мая, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал уникальные кадры боевой работы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 на харьковском направлении. С-300 — это не только боевые расчеты, но и радиолокационный командный пункт. Станция может обнаружить любую цель.

9 мая стало известно, что в районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового комплекса «Бастион» были уничтожены украинские вертолеты. Тогда же были ликвидированы два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град» в районе Попасной.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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