Опубликованы кадры боевой работы расчетов «Град» в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» в ходе специальной военной операции. Видео представлено в пятницу, 20 мая.

Подразделения реактивной артиллерии Восточного военного округа уничтожают огнем живую силу и военную технику украинских националистов, отметили в военном ведомстве.

Цели подавляются огнем 122 мм реактивных снарядов из боевых машин «Град». Огонь ведется и по районам сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника.

Как рассказал командир батареи «Градов» Даниил, дальность ударов бывает от пяти до 20 км.

«После обстрела или попадания по каждой цели совершаем противоогневые налеты», — отметил он.

Эффективность стрельбы достигается точностью, внезапностью и своевременностью. За работой «Градов» наблюдают с беспилотников и другой аппаратуры.

Если противник совершает перекаты, то российские военные обозначают «точки встречи», куда националисты перейдут. Определяется полетное время, и к моменту подхода украинских военных снаряды ложатся непосредственно на цели.

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