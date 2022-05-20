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СК изучит данные о вовлечении детей в деятельность неонацистов на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет (СК) России изучит сведения о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине. Об этом 20 мая говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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«Следственный комитет запросит в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сведения о новых фактах преступной деятельности киевского режима», — отметили в СК России.

В среду, 18 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевские власти привлекали детей к участию в деятельности нацистских группировок, и призвала международные организации отреагировать на это. Так, ведомство располагает данными подготовки снайперов из детей-сирот националистической группировкой «Азов» (против боевиков которой в России возбуждены уголовные дела).

По словам Захаровой, информацию удалось получить в ходе спецоперации. Вербовка детей шла с 2015 года, тогда были организованы лагеря «Юношеского корпуса» «Азова».

На базе национального корпуса в 2018 году было сформировано молодежное крыло — «Национальные дружины». В них вступили сотни молодых людей от 14 лет.

Подтверждением вербовки детей-сирот стала ситуация с детским приютом «Пилигрим» в Мариуполе. С 2014 года с воспитанниками работали «азовцы».

«Они обучали их военному делу, в том числе снайперской стрельбе», — рассказала дипломат.

Она также упомянула, что на Украине есть тренировочные лагеря «Азовец», «Буковинец» и «Днепрянин».

17 мая в Службе внешней разведки РФ сообщили, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

12 апреля председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что украинские националисты пытаются заниматься вербовкой сибирской молодежи и склонением их к терактам.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует также такие цели, как демилитаризация и денацификация Украины. Оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа, указал он.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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