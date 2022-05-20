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В МИДе рассказали о просьбе стран Африки помочь с поставками продовольствия

Посол МИД Озеров: страны Африки просят помощи с поставкой продовольствия и удобрений
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Несколько африканских стран обратились к Москве с просьбой о помощи с поставками удобрений и продовольствия. Об этом сообщил в пятницу, 20 мая, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

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«Много африканских стран — есть список стран, которые запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия», — сказал он в кулуарах саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022».

Озеров уточнил, что вопросом поставок занимается правительство России.

Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

Ранее, 15 мая, в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада. Помимо этого министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

Как отметил 11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров, ситуацию усугубляет и тот факт, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также добавил, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Кроме того, отмечалось, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.

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