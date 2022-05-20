Раскрыты факты о массовом дезертирстве военных Украины на южном направлении

С начала российской специальной военной операции по защите Донбасса украинские военные дезертируют на южном направлении. Об этом говорится в документах, которые 20 мая приводит «РИА Новости».

В списках указаны имена более 40 украинских военнослужащих. Их передали СМИ сотрудники силовых ведомств.

В этих списках указаны имена и дезертировавших украинских военных и обстоятельства их побега. Оказывается, что кто-то сбежал прямо с поля боя, кто-то не вернулся из госпиталя, а кто-то во время передвижения подразделения отошел «в кусты» и исчез.

Так, 24 февраля, в день начала российской спецоперации, начальник вещевой службы войсковой части А4279 старший лейтенант Валерий Подопригора поехал навестить свою жену и пропал. Военнослужащий перестал выходить на связь.

Из документов также следует, что 25 февраля старший механик-водитель войсковой части А4472 солдат Александр Меланыч и стрелок-помощник гранатометчика сержант Сергей Андрющенко в ходе боя покинули БМП и исчезли. В тот же день в городе Рубежное отказались выполнять приказ о перемещении своего подразделения и сбежали санитары-солдаты Сергей Земба и Вячеслав Рой.

В этот же день в Северодонецке рядовой разведчик Петр Орсик воспользовался остановкой своей колонны, во время которой «отошел в сторону леса для отправки естественных потребностей (без оружия), после чего без вести пропал, связи нет», говорится в документах.

23 апреля в Минобороны РФ рассказали, что по состоянию на 29 марта более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования и дезертировали из частей. Это следовало из документов украинской стороны.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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