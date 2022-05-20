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Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал забыть слово «русские» в Донбассе

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В украинской администрации было выдвинуто предложение избавиться от слова «русские» в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области. Такое заявление сделал 20 мая советник президента Украины Михаил Подоляк, сообщает «Газета.Ru».

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«Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», — цитирует политика «Страна.ua».

17 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что, встав на путь антироссийских санкций, русофобии и агрессии, недружественные страны перешли в разряд враждебных государств. По словам политика, о курсе на нормализацию отношений можно будет говорить, когда хотя бы какая-то страна из списка недружественных начнет принимать самостоятельные решения и трезво оценивать ситуацию.

16 апреля мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, улицы города могут получить имена деятелей нацистской Германии.

Еще до начала российской спецоперации по защите Донбасса президент РФ Владимир Путин 15 февраля указал на массовые нарушения прав человека на Украине. По словам главы государства, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения. 18 февраля аналогичное мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив непотребное отношение Киева к жителям Донбасса, если они «разделяют культуру другой страны», которое можно наблюдать на протяжении долгих лет.

В России неоднократно обращали внимание на факты нарушения прав человека на Украине. Глава государства 1 февраля отметил, что такая ситуация приобрела системный характер.

В июле прошлого года Россия направила соответствующую жалобу в Европейский суд по правам человека. Жалоба подана на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на протяжении многих лет Россия привлекала внимание к ситуации на Украине, в то время как западные страны не хотели говорить на эту тему.

В результате 24 февраля, объявляя о начале спецоперации по защите Донбасса, Путин заявил, что ее целью является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

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