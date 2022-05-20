Силы ПВО сбили две «Точки-У» над Дебальцево

Боевики Украины за минувшие сутки обстреляли из минометов территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 20 мая сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Первомайск с применением минометов калибром 120 мм (шесть мин)», — отмечается в сообщении.

Также силами противовоздушной обороны были уничтожены две ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» над Дебальцево.

Накануне боевики Украины за сутки два раза обстреляли территорию ЛНР, двое гражданских были ранены. Также повреждены четыре дома. Обстрелы велись из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, всего выпущено девять снарядов.

17 мая ВСУ три раза обстреляли Первомайск. В результате был поврежден жилой дом.

16 мая в СЦКК ЛНР проинформировали об обстреле украинской армией поселка Молодежное. Всего украинские силовики выпустили пять снарядов, повреждения получил жилой дом.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в цели спецоперации также входят демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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