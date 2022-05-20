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Экономист назвал цифровые валюты испытанием финансовой системы США

Экономист Лосев: в США будет скачок инфляции и удар по доллару со стороны цифровых валют
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Новый тренд на национальные цифровые валюты в мировой экономике может стать испытанием на прочность американской финансовой системы, заявил в пятницу, 20 мая, руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев.

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«Сложившаяся мировая экономическая конъюнктура и неизбежный тренд запуска цифровых национальных валют является испытанием на прочность мировой финансовой системы, прежде всего, устойчивости доллара США как мировой валюты», — отметил он в беседе с агентством «Прайм».

Лосев пояснил, что с начала пандемии коронавируса в 2020 году почти во всех странах мира отмечался рост потребительских цен. В 2022 году инфляционные явления в странах Европы и в США усилились из-за турбулентности на рынке энергоносителей. Кроме того, в США росту инфляции способствовали так называемые «вертолетные деньги», раздача которых следует за увеличением денежной массы, не обеспеченной реальными активами или резервами.

Федеральная резервная система (ФРС), по словам эксперта, вынуждена поддерживать уровень ВВП США и позиции доллара через увеличение денежной массы и внешнего долга, так как ограничена в инструментах кредитно-денежной политики.

Экономист уверен, что планы Вашингтона достичь 2-процентного годового показателя инфляции в 2022 году — иллюзорны, так как в марте его увеличение фиксировали на уровне 8,5%. Оптимистичный вариант реален в случае обрушения цен на мировых сырьевых рынках, что впоследствии приведет к другим экономическим проблемам.

18 мая исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал условия, при которых господство доллара на мировом рынке может прекратиться. Он пояснил: «заморозив» золотовалютные резервы России, Вашингтон показал, что так же может поступить с Индией и Китаем. Этим власти США дают странам основания отойти от доллара, хотя в нем и торгуются все мировые ресурсы и проводится значительная часть торговых операций.

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