Экономист Сыроваткин: после снятия валютных ограничений доллар может достичь 80 рублей

Курс рубля может измениться после снятия ограничений Центробанком России на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, однако для глобальных перемен нужны изменения в отношении экспортеров. Об этом рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в интервью агентству «Прайм».

«Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», — передает слова аналитика «Газета.Ru».

Эксперт отметил, что смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов в дальнейшем может оказать давление на рубль. Он также сообщил, что спрос на евро и доллары сейчас выше, чем на остальные вместе взятые валюты, что может подстегнуть возобновление импорта, но этого пока не наблюдается.

Сыроваткин уточнил, что в ближайшее время могут произойти незначительные колебания курсов валют. Они будут серьезнее при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин оценил курс отечественной валюты как «абсолютно рыночный» и назвал в качестве основных факторов его укрепления сильный платежный баланс за счет высоких цен на экспортируемую нефть, закрытие возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и прекращение Банком России и Минфином РФ закупок валюты на рынке.

12 мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. Российская нацвалюта по отношению к американской выросла с начала этого года на 11%. Так рубль стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.

8 мая несколько экспертов рассказали «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе российской национальной валюты будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть.