Echos: Россия может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу

На фоне резкого повышения цен за поставки газа в Европу Россия может получить рекордные доходы в $100 млрд. Об этом 18 мая в статье для издания Les Echos написал Винсент Колен со ссылкой на данные аналитиков Citi.

Он сообщает, что страны ЕС ежедневно отправляют Газпрому $200 млн несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго».

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить $100 млрд за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — приводит слова автора публикации «Газета.Ru».

Колен считает, что первый раунд «энергетической битвы» Россия выиграла, ведь даже если западные страны будут покупать немного меньше голубого топлива, скачок цен компенсирует меньшие объемы поставок. По его мнению, европейцы оказались «в ловушке», так как угрожали эмбарго, но при этом не предпринимали никаких действий.

22 апреля журнал Foreign Policy предрек России рекордные доходы от продажи нефти благодаря росту поставок в Европу, Индию и Турцию. Бывший специалист Государственного департамента США Эдвард Фишман предположил в разговоре с изданием, что Россия получает от продажи нефти и газа $1 млрд в день.

Министерство финансов России при этом спрогнозировало объем дополнительных нефтегазовых доходов от «превышения цены на нефть над базовым уровнем» в размере 414,0 млрд рублей.