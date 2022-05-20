В Роспотребнадзоре предупредили о возможном всплеске COVID-19 осенью

Поскольку COVID-19 всё больше становится похож на сезонную инфекцию, всплеск заболевания может прийтись на осень. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как пояснила эксперт, именно осенью происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе сезонными вирусами, отметила специалист в интервью агентству «РИА Новости»

В свою очередь директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков 17 мая высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным заболеванием из-за своей высокой патогенности. По его словам, никакие расчеты это не подтверждают, научных данных нет.

15 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о наиболее эффективном сочетании вакцин для защиты от коронавируса. По его словам, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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