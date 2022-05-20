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Психиатр объяснил причины улучшения психологического состояния летом

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Летний вечер на даче
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Летом проблемы психолого-психиатрического характера беспокоят людей меньше, число связанных с этим госпитализаций снижается, но остается опасность невралгических осложнений из-за жары, рассказал в пятницу, 20 мая, главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

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«Летом проблемы психолого-психиатрического формата спадают. Снижается поток госпитализированных пациентов, которые страдают хроническими тяжелыми заболеваниями. Летом они обычно уезжают на дачи, живут в уединении с природой и благополучно лето проводят. Разве что есть риски, что человек уедет путешествовать, на дачу и останется без лекарств, если он нуждается в постоянном приеме. Это может привести к ухудшению состояния», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Костюк предупредил: летом, из-за долгого пребывания людей на солнце в условиях повышенной температуры, возрастает риск возникновения и обострения неврологических проблем.

«Могут возникнуть проблемы, связанные с мозговым кровообращением, в том числе с ишемическими или геморрагическими инсультами, из-за солнечной и физической активности», — добавил врач.

В марте врач-психиатр и психотерапевт Юрий Вяльба объяснил «Известиям» причины обострения психических заболеваний весной. По словам специалиста, это связано с активностью солнца и гормональным фоном.

31 марта диетолог Елена Соломатина рассказала, что нехватка витамина D может спровоцировать развитие депрессии и даже психических заболеваний при наличии изначальной предрасположенности к ним. Дефицит витамина В может привести к тревожности и бессоннице, а нарушение микрофлоры — к отсутствию стрессоустойчивости и агрессивному поведению.

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