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Экономист Сыроваткин: после снятия валютных ограничений доллар может достичь 80 рублей

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После того, как Центральный банк (ЦБ) России снимет ограничения на продажу наличной валюты кроме евро и доллара, курс рубля может измениться. Однако глобальных перемен ждать не стоит. Об этом 20 мая сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм».

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В данный момент то, что рубль окреп за последние два месяца, можно связать с превышением предложения валюты над спросом. Сбалансировать рынок может корректировка одного из этих факторов, заявил эксперт.

«Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», — передает слова аналитика «Газета.Ru».

Сыроваткин отметил, что возможны только незначительные колебания курса. Они могут стать серьезными при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Тогда курс доллара может достичь 80 рублей при ее уменьшении на 20-30% в долларовом выражении. Также рубль может ослабеть из-за сокращения продаж российских энергоресурсов.

19 мая помощник Президента России Максим Орешкин оценил курс отечественной валюты как «абсолютно рыночный» и назвал в качестве основных факторов его укрепления сильный платежный баланс за счет высоких цен на экспортируемую нефть, закрытие возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и прекращение Банком России и Минфином РФ закупок валюты на рынке.

12 мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. Российская нацвалюта по отношению к американской выросла с начала этого года на 11%. Так рубль стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.

8 мая несколько экспертов рассказали «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе российской национальной валюты будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть.

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