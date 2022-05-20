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Эксперт Сыроваткин спрогнозировал курс рубля после снятия ограничений

Экономист Сыроваткин: после снятия валютных ограничений доллар может укрепиться
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Рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Укрепление рубля, которое фиксируется в последние два месяца, обусловлено превышением предложения валюты над спросом. В этой связи стабилизация рынка и возвращение к прежним показателям возможно при условии корректировки одного из перечисленных факторов, о чем в пятницу, 20 мая, сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

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«Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», — отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Вместе с тем Сыроваткин обратил внимание на сохранение ограничений на продажу долларов США и евро. Доля продажи других валют и их влияние на рынок ограниченны, а увеличения импорта, которое могло бы подстегнуть спрос на валюту, не происходит.

Сыроваткин считает, что серьезное ослабление рубля будет возможно лишь при снижении притока валюты на Мосбиржу из-за понижения нормы обязательной продажи валютной выручки или сокращения продаж российских энергоресурсов.

19 мая помощник Президента России Максим Орешкин оценил курс отечественной валюты как «абсолютно рыночный» и назвал в качестве основных факторов его укрепления сильный платежный баланс за счет высоких цен на экспортируемую нефть, закрытие возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и прекращение Банком России и Минфином РФ закупок валюты на рынке.

12 мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. Российская нацвалюта по отношению к американской выросла с начала этого года на 11%. Так рубль стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.

8 мая несколько экспертов рассказали «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе российской национальной валюты будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть.

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