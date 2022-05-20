Критик Троицкий назвал Вангелиса великим талантом и прекрасным человеком

Вангелис Папатанасиу был очень ярким автором и гордостью родной Греции. Так охарактеризовал недавно ушедшего из жизни композитора музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с «Известиями» 20 мая.

«Мне кажется, что он гораздо важнее не для индустрии, а для музыки как таковой. То есть Вангелис очень яркий композитор. <...> Он прекрасный мелодист, что в современной музыке встречается не так часто», — сказал критик.

По словам Троицкого, темы, которые писал композитор, можно было подкладывать под совершенно разные события — от спортивных состязаний и стартов космических кораблей до природных явлений.

«Электронную музыку он, конечно, продвинул очень и очень далеко <...> Наследие творческое Папатанасиу обширное и включает в себя огромное количество самой разной музыки — и киношной, и симфонической, и рок-музыки. Он очень много сотрудничал с великими оперными певицами», — сказал Троицкий.

В заключение он заявил, что Папатанасиу — великий талант.

Вангелис Папатанасиу — один из самых известных греческих композиторов. Его музыка звучала на Земле и в миссии НАСА в 2001 году. Он написал саундтреки ко множеству фильмам «Бегущий по лезвию» 1982 и 1993 годов, «Александр» 2004 года, «Призрак оперы» 1978 года. Последний студийный альбом Вангелиса под названием Juno To Jupiter вышел в 2021 году.

Ранее, 19 мая, музыкальный критик Артур Гаспарян назвал уход из жизни Вангелиса Папатанасиу уходом целой эпохи. Гаспарян отметил, что его музыка была суперсовременной, супермодной, при этом Вангелис почти никогда не повторялся.

О смерти греческого композитора Вангелиса (полное имя Эваангелос Одиссееас Папатанасииу) в возрасте 79 лет сообщила газета «Катимерини». По информации издания, композитор скончался поздно вечером во вторник, 17 мая.