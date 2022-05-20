В офисе Зеленского предложили забыть слово «русские»

В офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили избавиться от слова «русские» в Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Такой инициативой в пятницу, 20 мая, поделился советник украинского лидера Михаил Подоляк.

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», — приводит слова Подоляка издание «Страна.ua».

Накануне В Харькове снесли памятник великому князю киевскому Александру Невскому, установленный на улице Академика Павлова в 2004 году в честь празднования 350-летия города.

14 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении демонтировать в украинской столице свыше 40 памятников и памятных знаков. Кроме того, по словам градоначальника, депутаты приняли решение «декоммунизировать» название арки Дружбы народов. Теперь ее название — арка Свободы украинского народа.

16 апреля мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, улицы города могут получить имена деятелей нацистской Германии.

Еще до начала российской спецоперации по защите Донбасса президент РФ Владимир Путин 15 февраля указал на массовые нарушения прав человека на Украине. По словам главы государства, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения. 18 февраля аналогичное мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив непотребное отношение Киева к жителям Донбасса, если они «разделяют культуру другой страны», которое можно наблюдать на протяжении семи лет.

В России неоднократно обращали внимание на факты нарушения прав человека на Украине. Глава государства 1 февраля отметил, что такая ситуация приобрела системный характер.

В июле прошлого года Россия направила соответствующую жалобу в Европейский суд по правам человека. Жалоба подана на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на протяжении многих лет Россия привлекала внимание к ситуации на Украине, в то время как западные страны не хотели говорить на эту тему.

В результате 24 февраля, объявляя о начале спецоперации по защите Донбасса, Путин заявил, что ее целью является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.