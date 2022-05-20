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На международной книжной выставке в Абу-Даби представят «Книги России»
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На международной книжной выставке в Абу-Даби представят «Книги России»

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Книжная выставка
Фото: TASS/EPA/RONALD WITTEK
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В первый день работы Международной книжной выставки-ярмарки Abu Dhabi International Book Fair в ОАЭ на стенде «Книги России» представят книги российских издательств. Об этом 19 мая сообщили в Объединенном гуманитарном издательстве (ОГИ).

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«На стенде «Книги России» выставлены десятки новинок художественных и исторических произведений, детской и юношеской литературы», — говорится в сообщении издательства, которое приводит ТАСС.

В ОГИ также рассказали, что в экспозиции будут представлены новинки российской художественной и исторической литературы издательств «Эксмо», АСТ, ОГИ, «Самокат», «Питер», «Вече» и других.

В рамках книжной ярмарки писатели, поэты специалисты по изучению языка и востоковеды из России представят свои книги, проведут лекции и творческие встречи. Некоторые из мероприятий на стенде «Книги России» будут посвящены детской литературе.

По завершению выставки все книги передадут в библиотеку посольства России в ОАЭ.

19 мая заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столичных библиотеках и культурных центрах 21 мая пройдет акция «Единый день открытых дверей». Посетители смогут познакомиться с книжными новинками, послушать лекции и увидеть, как ставится спектакль.

14 апреля Российское общество «Знание» запустило новый просветительский проект «Ученый говорит», в рамках которого школьники и студенты во всех регионах страны встретятся с молодыми учеными из разных областей науки. Эксперты доступно и увлекательно расскажут о важных научных идеях, исследованиях современности и об их пользе для жизни людей. В 2022 году запланировано около 3 тыс. таких выступлений.

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