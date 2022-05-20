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Экс-глава НТВ Кулистиков рассказал об особенностях современного телевидения

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Бывший гендиректор НТВ Владимир Кулистиков, ныне занимающий должность советника гендиректора ВГТРК, отмечает 70-летие. В преддверии юбилея медиаменеджер рассказал «Известиям», что считает российское телевидение лучшим в мире, и отметил, как к нему растет доверие на фоне спецоперации.

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«Наше российское телевидение не знает аналогов в мире. Я внимательно слежу за телевизионным делом в разных странах Европы, в США, Канаде. И очевидно совершенно, что мы представляем зрителю наиболее разнообразное «меню» — по содержанию, по жанрам, по подаче. Это касается и наших информационных программ, и наших ток-шоу. И, конечно, нигде нет такого обилия серьезной сериальной продукции, если говорить о публичных больших каналах» — отметил Кулистиков в беседе с «Известиями».

По словам советника гендиректора ВГТРК, авторитет тех каналов, которые освещают спецоперацию, резко возрос. Информационные программы сейчас бьют по рейтингам любые сериалы, любые развлекательные шоу.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий» 20 мая в 10:00:

«Телевидение стало гораздо мягче»

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