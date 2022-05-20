Рогозин заявил о способности ракеты «Сармат» снести половину враждебного РФ континента

Один экземпляр межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» способен уничтожить половину берега континента, который будет представлять угрозу национальной безопасности России. Об этом 19 мая рассказал генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», трансляция которого велась YouTube-каналом «Роскосмос ТВ».

«Такая ракета может снести половину берега континента, который нам не понравится», — так он прокомментировал возможности МБР «Сармат»

Ракета «Сармат», разработанная в Государственном ракетном центре имени Макеева, благодаря своим характеристикам способна преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны, являясь вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она может разгоняться до скорости звука и двигаться по изменяющейся траектории. За счет этого она способна доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами противоракетной обороны (ПРО).

16 мая военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, почему в США паникуют из-за наличия у России межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Как заявил эксперт, вкупе с другими разрушениями это сотрет с лица Земли половину цивилизации, а Запад — вообще полностью.

14 мая посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Штатам не нравятся «Сармат» и носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Страна настаивает на ограничении либо полном запрете их использования.

До этого, 27 апреля, Рогозин сообщил, что специалисты «Роскосмоса» произведут 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». 25 апреля он рассказал, что «Роскосмос» завершает подготовку к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и готовится провести летные испытания.

20 апреля Россия успешно испытала ракеты «Сармат». Старт стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ.

2 сентября 2021 года Рогозин назвал межконтинентальную ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30–40 лет.