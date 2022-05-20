Заемщикам позволят самостоятельно выбирать страховую компанию

Условия кредитного страхования для заемщиков-физлиц улучшат с 1 марта 2023 года. Они смогут самостоятельно выбирать страховую компанию следующие шесть лет при оформлении кредита, говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Известия».

Документ регулирует условия одобрения страховщиков банками при выдаче кредитов гражданам. Новые требования будут действовать с 1 марта 2023 года по 28 февраля 2029-го.

В соответствии с документом, задача которого — повышение прозрачности взаимодействия банков и страховых компаний, заемщики смогут выбирать страховщика при оформлении кредита и менять его после получения займа без ухудшения условий.

При этом банки не смогут навязывать клиенту определенную компанию и будут принимать полис страховщика, если его кредитный рейтинг в одном из четырех российских агентств («Эксперт РА», АКРА, НКР, НРА) находится на уровне «А-» и выше.

По мнению страховщиков, это улучшит условия займов и сделает процесс одобрения компаний в банках прозрачнее. Однако в группе рейтингов финансовых институтов АКРА отметили риски таких требований для банков и возможность роста стоимости кредитования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Полис доступа: банкам запретят навязывать страховщиков в следующие шесть лет»