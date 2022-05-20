ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро

Российские граждане смогут приобретать иностранную валюту, кроме евро и долларов США, в банках с 20 мая. С таким сообщением выступил 19 мая Банк России (ЦБ РФ).

По новым нормам, приобретение долларов США и евро по-прежнему ограничено до 9 сентября 2022 года той валютой, которая поступила в банки после 9 апреля 2022 года. Остальные валюты же теперь можно будет покупать без ограничений.

«Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — пояснил регулятор.

15 апреля Центробанк принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования российской экономики. 11 апреля ЦБ РФ отменил комиссию на покупку валюты через брокеров. До этого времени она составляла 12%. Банк России также порекомендовал банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше двух рублей от биржевого.

Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц с 9 марта по 9 сентября — граждане не могли снять свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Остальное можно было получить только в рублях и по текущему курсу валют.

Ранее, 6 марта, пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что операции по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard обрабатываются внутри страны и санкции на них не влияют. Visa и MasterCard накануне объявили о скором приостановлении операций в России из-за спецоперации в Донбассе.

В регуляторе указали, что все карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. При этом средства клиентов, которые находятся на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал указ о введении дополнительных временных экономических мер для обеспечения финансовой стабильности в стране. Уточняется, что решение связано с «недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», которые направлены на введение санкций в отношении граждан и юрлиц России.

На фоне операции по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля, Москва столкнулась с санкциями стран Запада. 1 марта Великобритания ввела ограничения против корреспондентских счетов Сбербанка, а также запретила клиринговые операции в фунтах. Постпреды стран Евросоюза договорились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

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