Мариуполь возвращается к мирной жизни, но город нуждается в восстановлении. Нацгруппировки Украины часто превращали жилые и промышленные здания в опорные пункты обороны. На металлургическом комбинате имени Ильича, например, позиции оборудовали морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал корреспондент «Известий» Алексей Рамм.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ленина украинские вооруженные формирования планировали превратить в место длительной обороны. Но в отличие от «Азовстали», ситуация для обороняющихся сложилась крайне неудачно, и они были вынуждены сдаться союзным силам.

Завод имени Ильича — один из крупнейших в мире изготовителей продукции черной металлургии. По площади серьезно уступает «Азовстали», но его производственные помещения по своей конструкции гораздо сложнее.

«Оборону тут держала 36-я бригада украинской морской пехоты. В основном они сидели в подвалах и оттуда вели бой», — объяснил офицер Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

В одном из подвалов завода морпехи оборудовали своеобразную казарму. Это бывшее бомбоубежище с толстыми герметичными дверями. Внутри стоят скамейки, столы, лежат матрасы и спальники.

Вокруг разбросано большое количество противогазов, а также приборов химической разведки. Ими не пользовались, но явно держали под рукой в исправном и рабочем состоянии.

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«Город любит тишину: как Мариуполь возвращается к мирной жизни»