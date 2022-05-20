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Военкор «Известий» побывал в казармах морпехов ВСУ на заводе Ильича

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Военные у завода Ильича
Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Мариуполь возвращается к мирной жизни, но город нуждается в восстановлении. Нацгруппировки Украины часто превращали жилые и промышленные здания в опорные пункты обороны. На металлургическом комбинате имени Ильича, например, позиции оборудовали морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал корреспондент «Известий» Алексей Рамм.

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Мариупольский металлургический комбинат имени Ленина украинские вооруженные формирования планировали превратить в место длительной обороны. Но в отличие от «Азовстали», ситуация для обороняющихся сложилась крайне неудачно, и они были вынуждены сдаться союзным силам.

Завод имени Ильича — один из крупнейших в мире изготовителей продукции черной металлургии. По площади серьезно уступает «Азовстали», но его производственные помещения по своей конструкции гораздо сложнее.

«Оборону тут держала 36-я бригада украинской морской пехоты. В основном они сидели в подвалах и оттуда вели бой», — объяснил офицер Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

В одном из подвалов завода морпехи оборудовали своеобразную казарму. Это бывшее бомбоубежище с толстыми герметичными дверями. Внутри стоят скамейки, столы, лежат матрасы и спальники.

Вокруг разбросано большое количество противогазов, а также приборов химической разведки. Ими не пользовались, но явно держали под рукой в исправном и рабочем состоянии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Город любит тишину: как Мариуполь возвращается к мирной жизни»

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