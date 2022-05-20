Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 20 мая

Синоптики пообещали москвичам в пятницу, 20 мая, переменную облачность, отсутствие осадков и до 15 градусов тепла. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

В дневные часы в столице ожидается +13…+15 градусов. К ночи похолодает до +2…+4.

В Подмосковье днем будет от +11 до +16 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +0…+5, местами слабые заморозки до -1 градуса.

Прогнозируется северный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе. По его словам, столбики термометров устремятся к отметке в +20 градусов. Он отметил, что весна окончательно вернет утраченные позиции, после чего «начнется постепенная подготовка к климатическому лету». Обычно оно наступает в столице 28 мая.