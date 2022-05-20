Пушков назвал предоставление РФ гарантий безопасности предотвращением кризиса

Представление России гарантий безопасности могло бы предотвратить энергетический и пшеничный кризис. Напротив, Запад взял курс на удушение страны санкциями, о чем в пятницу, 20 мая, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«Вместо этого (гарантий безопасности — Ред.), увлеченные игрой в подчинение мира, на Западе по большому счету «проглядели», что глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада», — говорится в распространенном в Telegram-канале политика сообщении.

Так Пушков отреагировал на майскую обложку журнала The Economist, на которой запечатлены три пшеничных колоса с зерновками в виде человеческих черепов. Над колосьями написано: The coming food catastrophe (англ. «Грядущая продовольственная катастрофа»).

Днем ранее, 19 мая, Алексей Пушков, рассуждая о продовольственном кризисе, раскритиковал Соединенные Штаты Америки и инициативу государства выделить $215 млн в рамках противостояния глобальной катастрофе. Как заметил сенатор, именно политическая стратегия Вашингтона стала первопричиной экономических проблем.

Накануне, 18 мая, российской посол в США Анатолий Антонов также акцентировал внимание на дестабилизирующем экономическом эффекте в результате неграмотных макроэкономических действий коллективного Запада, которые выразились в виде волны односторонних и нелегитимных антироссийских санкций. Подобная риторика только обострила ситуацию в глобальной экономике, которая и без того была подорвана последствиями пандемии COVID-19. 19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко выступил за инициативу снятия антироссийских санкций, что поспособствует свободной торговле и решению продовольственных проблем.

18 мая генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гуттерриш заявил о невозможности разрешения продовольственного кризиса без реинтеграции российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна. По данным ООН, на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы и 73% подсолнечного масла.

Проблемы в сфере продовольствия были вызваны рядом факторов, в том числе односторонними ограничительными мерами, возникшими как следствие санкций трудностями с логистическими цепочками и ростом цен на продукцию: так, по данным на 17 мая, стоимость пшеницы достигла отметки в €435 — это абсолютный рекорд для европейских рынков. Страны G7 в итоговом заявлении обвинили в дестабилизации Москву, при этом российская сторона неоднократно заявляла о курсе на добросовестное выполнение обязательств и стабильный экспорт сельскохозяйственных товаров за счет высокого потенциала РФ в агросфере.