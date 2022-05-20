McDonald’s продаст свой бизнес в России лицензиату Александру Говору

Сибирский предприниматель Александр Говор купит российскую часть бизнеса сети быстрого питания McDonald's, о чем компания официально объявила 19 мая. Сумма сделки не уточняется.

«В соответствии с этим соглашением Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ресторанами под новым брендом. Соглашение по-прежнему зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, и ожидается, что его закрытие произойдет в ближайшие недели», — сообщила McDonald's.

По соглашению с Говором сотрудники российского McDonald's сохранят свои рабочие места как минимум на два года, а корпоративным сотрудникам из 45 стран за счет покупателя будут профинансированы корпоративные зарплаты до закрытия сделки. Также Говор обязуется финансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

По информации от источников «Известий» рестораны McDonalds возобновят свою работу в июле.

Нефтяник из Новокузнецка Александр Говор через компанию «ГиД» руководил 25 заведениями McDonald's в регионах Сибири. Являлся лицензиатом с 2015 года.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг будет оказывать российскому собственнику активов McDonald's в РФ содействие в налаживании работы.

McDonald's объявил о приостановке работы в России с 14 марта. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».