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Дипломат ЕС опроверг слова об оплате зерном поставляемого на Украину оружия

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Сбор зерна
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Предположение о том, что Киев отправляет в Европу зерно в обмен на поставляемое оружие — это дезинформация, заявил в четверг, 19 мая, представитель Европейского союза при ООН Олаф Скуг на заседании Совета Безопасности ООН по продовольственной безопасности..

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«То, что мы сегодня слышали от России по поводу некой схемы Запада «зерно за оружие» — это еще один элемент к длинному списку дезинформации», — говорит дипломат.

Ранее в этот же день российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности предположил, что Украина расплачивается с западными странами зерном за поставки оружия. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища стран Европы, чтобы оплатить поставляемое Западом вооружение.

19 мая заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что продовольственный кризис был вызван комплексом причин, а для его решения нужно в том числе снять санкции с России, наложенные США и Европейским союзом (ЕС).

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада. Помимо этого министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран, в первую очередь из «группы семи», усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

11 мая цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за 1 т на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля — начала мая.

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