Небензя заявил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в ЕС

Россия подозревает, что экспорт украинской пшеницы нужен не для помощи странам, которые столкнулись с угрозой голода, а для заполнения зернохранилищ в Европе. Такое заявление сделал 19 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время посвященного проблемам продовольственной безопасности заседания Совета Безопасности ООН, трансляция которого шла на официальном сайте организации.

«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом — как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет? У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», — сказал он.

Он также рассказал о спекуляциях на фьючерсном рынке продовольствия, которые заметила Россия.

«Существенной частью проблемы являются спекуляции на западных фьючерсных рынках пищевых продуктов, что также способствовало росту цен на сырье, включая пшеницу, кукурузу и зернобобовые», — прокомментировал дипломат.

Также он дал оценку риторике Запада, который стремится выставить Россию ответственной за начало продовольственного кризиса, назвав такую риторику лукавой. Он подчеркнул, что важным фактором, повлиявшим на ухудшение ситуации с продовольствием в мире, стал «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зеленой энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран».

18 мая глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, несмотря на то, что Москва заявляла, что порты заблокированы Украиной. По словам высокопоставленного сотрудника ООН, продолжение блокировки портов станет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что продовольственный кризис был вызван комплексом причин, а для его решения нужно в том числе снять санкции с России, наложенные США и Европейским союзом (ЕС).

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада. Помимо этого министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран, в первую очередь из «группы семи», усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

11 мая цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за 1 т на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля – начала мая.