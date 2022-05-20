Постпред РФ при ООН Небензя заявил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в ЕС

Украинское зерно может использоваться в качестве оплаты за поставляемое европейскими странами Киеву оружие, считают в России. Об этом в четверг, 19 мая заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом — как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?» — задал опрос дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам постпреда, у Москвы есть основания предполагать, что поставки производятся в зернохранилища стран Европы.

«Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», — подчеркнул Небензя.

В своей речи он также опроверг информацию о том, что Россия якобы блокирует порты на Черном море, тем самым не давая возможность вывезти сельхозпродукцию с Украины морским путем.

«Правда в том, что именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств. И именно Украина заминировала акваторию», — сказал дипломат.

Небензя добавил, что российские войска открывают гуманитарный коридор для движения судов в юго-западном направлении от территориальных вод Украины ежедневно, при этом Киев уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, несмотря на то что Москва заявляла, что порты заблокированы Украиной. По словам высокопоставленного сотрудника ООН, продолжение блокировки портов станет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что продовольственный кризис был вызван комплексом причин, а для его решения нужно в том числе снять санкции с России, наложенные США и Европейским союзом (ЕС).

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада. Помимо этого министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран, в первую очередь из «группы семи», усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

11 мая цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за 1 т на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля — начала мая.