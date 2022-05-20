Восстановление мемориала «Волочаевское сражение» обошлось в 24,99 млн рублей

Министерство культуры РФ в июле 2020 года заключило государственный контракт на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Памятник-музей, сооруженный в честь Волочаевских боев». На восстановление было выделено 24,99 млн рублей. Об этом «Известия» узнали на открытии мемориала, который находится недалеко от Хабаровска.

Опасаясь утраты памятника, в 2017 году Российское военно-историческое общество (РВИО) подняло вопрос об его восстановлении. А в 2020 Министерство культуры заключило госконтракт на реставрацию мемориала «Волочаевское сражение» и выделило деньги. На основе архивных документов и фотографий реставраторам к маю 2022 удалось воссоздать первоначальный облик музея. Экспозицию в нем создал Музей военной истории РВИО.

«К сожалению, в постсоветский период памятник был незаслуженно забыт и практически утрачен, и сейчас мы восстанавливаем историческую справедливость. Для каждого из нас крайне важно хранить память о каждой странице нашей истории и рассказывать о ней подрастающему поколению, воспитывая чувство патриотизма, уважения и гордости за свою страну. Я уверена, что очень скоро этот музей станет яркой точкой на туристической карте нашей страны», — сказала на открытии замминистра культуры Ольга Ярилова.

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