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Приграничные села Алексеевка и Дроновка в Курской области попали под обстрел

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Населенные пункты Алексеевка и Дроновка в Курской области были обстреляны из минометов. Такое заявление опубликовал 19 мая в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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«Ответным огнем агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию», — поделился губернатор.

Приграничные районы Курской области не в первый раз подвергаются обстрелам. Так, 19 мая Роман Старовойт рассказал про обстрел села Теткино Курской области, в ходе которого погиб один мирный житель. 20 мая Старовойт пообещал жителям Теткино помощь, а также содействие всем, кто захочет выехать в более безопасные районы.

В тот же день в Курской области от обстрелов пострадал спиртзавод «Курскпродукт». Директор завода сообщил, что на территорию предприятия попало не менее семи снарядов, а также сообщил об одном погибшем и пострадавшем в результате обстрела.

До этого, 17 мая, по итогу обстрела Алексеевки Курской области были повреждены вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Никто из жителей не пострадал.

18 мая обстрелам подвергся еще один приграничный район — село Безымено в Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи.

19 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Курской и Белгородской областей.24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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