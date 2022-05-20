ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро

Граждане России с 20 мая смогут без ограничений покупать любую иностранную валюту, кроме долларов США и евро, в банках страны. Об этом сообщил 19 мая Банк России (ЦБ РФ).

Согласно новым нормам, сохраняется ограничение по продаже евро и долларов США до 9 сентября 2022 года. Россияне смогут приобрести только те наличные, которые поступили в оборот после 9 апреля 2022 года. Другие же иностранные валюты теперь продаются гражданам без ограничений.

«Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — говорится в сообщении.

15 апреля Центробанк принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования российской экономики. 11 апреля ЦБ РФ отменил комиссию на покупку валюты через брокеров. До этого времени она составляла 12%. Банк России также порекомендовал банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше двух рублей от биржевого.

Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц с 9 марта по 9 сентября — граждане не могли снять свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Остальное можно было получить только в рублях и по текущему курсу валют.