McDonald’s продаст свой бизнес в России лицензиату Александру Говору

Бизнесмен из Сибири Александр Говор приобретет российские активы сети быстрого питания McDonald's, о чем компания сообщила 19 мая. Сумма сделки не разглашается.

«В соответствии с этим соглашением Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ресторанами под новым брендом. Соглашение по-прежнему зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, и ожидается, что его закрытие произойдет в ближайшие недели», — говорится в объявлении.

По договору работники сети питания сохранят свои рабочие места не менее чем на два года. Также покупатель согласился профинансировать корпоративную зарплату работающих в 45 странах до закрытия сделки корпоративными поставщиками. В его обязательства также входит финансирование существующих обязательств перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Источники «Известий» ранее сообщали, что рестораны снова откроются в июле.

Нефтяник из Новокузнецка Александр Говор через компанию «ГиД» руководил 25 заведениями McDonald's в регионах Сибири. Являлся лицензиатом с 2015 года.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг будет оказывать российскому собственнику активов McDonald's в РФ содействие в налаживании работы.

McDonald's объявил о приостановке работы в России с 14 марта. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».