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Приграничные села Алексеевка и Дроновка в Курской области попали под обстрел

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Населенные пункты Алексеевка и Дроновка в приграничных районах Курской области попали под минометный обстрел. Об этом 19 мая в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Ответным огнем агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию», — рассказал губернатор.

Поселки Курской области не раз подвергались обстрелам. В частности, 19 мая Роман Старовойт сообщал о погибшем в результате обстрелов приграничного поселка Теткино мирном жителе. До этого, 17 мая, обстрел села Алексеевки Курской области повреждил вышку сотовой связи, здание школы и три частных дома. Никто из жителей не пострадал.

18 мая был обстрелян еще один приграничный регион — село Безымено в Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи.

19 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Курской и Белгородской областей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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