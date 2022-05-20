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ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро

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Центробанк России 19 мая сообщил о том, что российские граждане смогут без ограничений покупать в банках любую иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.

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«Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — говорится в сообщении.

Ранее ограничения на продажу касались всех валют, теперь же оно сохраняется лишь в отношении долларов США и евро, так как по действующим до 9 сентября 2022 года нормам граждане смогут приобрести только те банкноты, которые поступили в оборот после 9 апреля 2022 года.

15 апреля Центробанк принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования российской экономики. 11 апреля ЦБ РФ отменил комиссию на покупку валюты через брокеров. До этого времени она составляла 12%. Банк России также порекомендовал банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше двух рублей от биржевого.

Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц с 9 марта по 9 сентября — граждане не могли снять свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Остальное можно было получить только в рублях и по текущему курсу валют.

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