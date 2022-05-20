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Ансамбль песни и пляски ЮВО выступил перед военврачами в Запорожской области

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Ансамбль песни и пляски ЮВО
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Ансамбль песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) выступил перед военными врачами, участвующими в специальной военной операции по защите населения Донбасса. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает Минобороны.

Концерт прошел в Запорожской области. Вокалисты исполнили знаменитые отечественные композиции и всемирно известные шлягеры, а также патриотические песни собственного сочинения.

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Гастрольный тур ансамбля проходит в пунктах временной дислокации войск и в ближайшее время артистам предстоит дать еще несколько концертов, в том числе для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на передовой.

Ранее, 2 мая, корреспондент телеканала «Известия» Егор Кильдибеков пообщался с актрисой Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Натальей Стародубцевой, чьи коллеги ушли на передовую защищать Луганскую Народную Республику (ЛНР). В спецоперации приняли участие 27 мужчин, в их числе — режиссер-постановщик, главный дирижер, актеры и танцоры балета. Стародубцева отметила, что артисты театра ездили с концертами на освобожденные территории Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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