Курский губернатор пообещал помочь жителям обстреливаемого поселка

Жителям Теткино будет оказана помощь, а тем, кто захочет временно уехать из поселка из-за обстрелов, будет оказано содействие. Об этом в четверг, 19 мая, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Поможем с размещением в комфортных условиях. Некоторые жильцы пострадавших при обстреле домов уже дали согласие», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале Старовойта.

Глава региона также рассказал о посещении Глушковской ЦРБ. Старовойт сообщил, что медики учреждения качественно и оперативно оказали помощь местному жителю, пострадавшему при утренних обстрелах 19 мая, теперь же он переведен в Курскую областную больницу.

Также губернатор Курской области рассказал, что в Теткино выехали сотрудники ЖКХ.

«Они детально зафиксируют повреждения домов и причиненный ущерб. Постараемся в максимально короткие сроки восстановить здания и хозпостройки, сил и средств достаточно», — подытожил Старовойт.

Вечером 19 мая населенные пункты Алексеевка и расположенное чуть севернее село Дроновка приграничного Глушковского района Курской области попали под минометный обстрел. Старовойт сообщил, что ответным огнем агрессия противника была подавлена.

Приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам. Так, утром 19 мая Роман Старовойт сообщил, об одном погибшем среди гражданского населения в результате обстрелов приграничного поселка Теткино. До этого, 17 мая, по итогу обстрела Алексеевки Курской области были повреждены вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Никто из жителей не пострадал.

18 мая был обстрелян еще один приграничный регион — село Безымено в Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи.

19 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Курской и Белгородской областей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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