Матвиенко заявила о недопустимости сокращения соцрасходов в РФ

Несмотря на экономические трудности, государство не планирует урезать социальные расходы, сообщила в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

«Мы все социальные обязательства перед нашими гражданами будем исполнять в соответствии с принятым законодательством и ни в коей мере не будем урезать никакие социальные расходы. Наоборот, по мере развития ситуации будут приниматься и дополнительные меры по защите наших граждан, особенно людей с низкими доходами», — подчеркнула она.

Сейчас уже принят целый ряд социальных мер, направленных на поддержку населения, напомнила глава верхней палаты парламента.

«Это выплаты семьям с низкими доходами на детей с 7 до 18 лет. Это ранее принятое решение выплат беременным женщинам, выплаты детям до 7 лет. Сейчас готовятся предложения по индексации зарплат бюджетникам, пенсий, минимального размера оплаты труда. Также серьезные меры поддержки для тех, кто потерял работу и так далее», — добавила спикер СФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Европе сегодня следует сделать свой разворот над Атлантикой»