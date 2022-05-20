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Матвиенко заявила о недопустимости сокращения соцрасходов в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Несмотря на экономические трудности, государство не планирует урезать социальные расходы, сообщила в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

«Мы все социальные обязательства перед нашими гражданами будем исполнять в соответствии с принятым законодательством и ни в коей мере не будем урезать никакие социальные расходы. Наоборот, по мере развития ситуации будут приниматься и дополнительные меры по защите наших граждан, особенно людей с низкими доходами», — подчеркнула она.

Сейчас уже принят целый ряд социальных мер, направленных на поддержку населения, напомнила глава верхней палаты парламента.

«Это выплаты семьям с низкими доходами на детей с 7 до 18 лет. Это ранее принятое решение выплат беременным женщинам, выплаты детям до 7 лет. Сейчас готовятся предложения по индексации зарплат бюджетникам, пенсий, минимального размера оплаты труда. Также серьезные меры поддержки для тех, кто потерял работу и так далее», — добавила спикер СФ.

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