Прямой эфир

Минобороны обнародовало посвященные битве за Днепр документы

0
Здание Министерства обороны РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ на основе документов из фондов своего Центрального архива (ЦАМО) с пятницы, 20 мая, запускает очередной мультимедийный раздел «Битва за Днепр: чтобы память жила в веках», посвященный освобождению городов Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков.

Поисковая фаза: как волонтеры возвращают память о павших героях войны
Судьбы около 2 млн красноармейцев — участников ВОВ до сих пор неизвестны

Битва за Днепр сыграла решающую роль в освобождении Украины от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Одним из ключевых ее событий стала проведенная в течение четырех дней уникальная Запорожская наступательная операция. В новом разделе опубликованы учетные карточки воинских захоронений и мемориалов Запорожья; наградные материалы похороненных в них советских воинов, освобождавших город; журналы боевых действий частей и соединений Красной Армии, оперативные карты, а также доклад политотдела 12-й армии о жизни запорожцев в период немецкой оккупации.

Отмечается, что большинство погибших освободителей Запорожья были похоронены на Капустянском кладбище Шевченковского района. Согласно учетной карточке воинского захоронения, здесь находится 28 братских могил и 20 — индивидуальных. В них покоятся останки 3166 советских военнослужащих, из которых известны имена лишь 1779 человек. На кладбище в центре поставлен массивный памятник — бюст воина-освободителя на постаменте.

Российское оборонное ведомство опубликовало в новом разделе материалы с описаниями подвигов советских воинов, похороненных на Капустянском кладбище, ставших посмертно Героями Советского Союза. Среди них гвардии младший лейтенант Дмитрий Стефанов, который в одном из боев, будучи раненым, подполз к дзоту и закрыл амбразуру своим телом.

Ранее, 9 мая, Минобороны запустило на сайте мультимедийный раздел «Во власти преступного беспамятства», который посвящен подвигам многонациональной Красной армии. Представленные на основе исторических документов данные показывают, какие преступления вершил киевский режим против исторической памяти братских народов, уничтожая и оскверняя мемориалы и памятники на Украине.

19 апреля президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022