Минобороны обнародовало посвященные битве за Днепр документы

Минобороны РФ на основе документов из фондов своего Центрального архива (ЦАМО) с пятницы, 20 мая, запускает очередной мультимедийный раздел «Битва за Днепр: чтобы память жила в веках», посвященный освобождению городов Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков.

Битва за Днепр сыграла решающую роль в освобождении Украины от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Одним из ключевых ее событий стала проведенная в течение четырех дней уникальная Запорожская наступательная операция. В новом разделе опубликованы учетные карточки воинских захоронений и мемориалов Запорожья; наградные материалы похороненных в них советских воинов, освобождавших город; журналы боевых действий частей и соединений Красной Армии, оперативные карты, а также доклад политотдела 12-й армии о жизни запорожцев в период немецкой оккупации.

Отмечается, что большинство погибших освободителей Запорожья были похоронены на Капустянском кладбище Шевченковского района. Согласно учетной карточке воинского захоронения, здесь находится 28 братских могил и 20 — индивидуальных. В них покоятся останки 3166 советских военнослужащих, из которых известны имена лишь 1779 человек. На кладбище в центре поставлен массивный памятник — бюст воина-освободителя на постаменте.

Российское оборонное ведомство опубликовало в новом разделе материалы с описаниями подвигов советских воинов, похороненных на Капустянском кладбище, ставших посмертно Героями Советского Союза. Среди них гвардии младший лейтенант Дмитрий Стефанов, который в одном из боев, будучи раненым, подполз к дзоту и закрыл амбразуру своим телом.

Ранее, 9 мая, Минобороны запустило на сайте мультимедийный раздел «Во власти преступного беспамятства», который посвящен подвигам многонациональной Красной армии. Представленные на основе исторических документов данные показывают, какие преступления вершил киевский режим против исторической памяти братских народов, уничтожая и оскверняя мемориалы и памятники на Украине.

19 апреля президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.