Критик Гаспарян назвал смерть композитора Вангелиса уходом человека-эпохи

Смерть греческого композитора и музыканта Вангелиса Папатанасиу, известного как Vangelis, потрясла многих его коллег не только в сфере электронной музыки. Музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал «Известиям», почему уход из жизни Вангелиса — это уход целой эпохи.

«Для меня Вангелис в концентрированном виде воплощал музыку именно ХХ века. Он был одним из самых ярких представителей композиторов, создающих творения в жанре электронной музыки, в которой используются самые современные технические достижения, не существовавшие раньше. <...> Даже в допустимых границах из семи нот Вангелис создал совершенно новое качество музыки. Для меня его музыка всегда отражала новый век, новое время и мироощущение», — сказал он.

Гаспарян отмечает: его музыка была суперсовременной, супермодной, при этом Вангелис почти никогда не повторялся. По словам критика, греческий композитор всё время сочинял, у него всё время работала фантазия: в 1980-х, начале 2000-х, для сольных альбомов, для кинофильмов. И каждый раз, помимо узнаваемого почерка композитора, открывались новые грани его таланта.

«Ушел человек-эпоха. Ушел человек, который привнес абсолютно новое качество в многовековую историю музыки. Человек, который создал еще одну классику, еще одну грань в классике. И о нем будут говорить как о композиторе — классике. Это имя уже вписано в ряд великих композиторов рядом с Бахом, Моцартом, Стравинского, Генделя, Рахманинова, Хачатуряна — всех, кто оставил свой яркий, выразительный, самобытный след в музыке», — уверен музыкальный критик.

Вангелис Папатанасиу — один из самых известных греческих композиторов. Его музыка звучала и на Земле, и за ее пределами — в миссии НАСА в 2001 году. Он написал саундтреки ко множеству фильмов, среди которых «Бегущий по лезвию» 1982 и 1993 годов, «Александр» 2004 года, «Призрак оперы» 1978 года. Последний студийный альбом Вангелиса под названием Juno To Jupiter вышел в 2021 году.

О смерти греческого композитора Вангелиса (полное имя Эваангелос Одиссееас Папатанасииу) в возрасте 79 лет сообщила газета «Катимерини». По информации издания, композитор скончался поздно вечером во вторник, 17 мая.