Прямой эфир
Мир
Блинкен назвал прекращение сопротивления Украины окончанием существования страны
Мир
Пентагон подтвердил курс на отсутствие планов отправить военных США на Украину
Экономика
В Совбезе исключили экспорт продуктов в ущерб российскому рынку
Мир
Пентагон раскрыл планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию
Мир
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Мир
Байден запросил у сената одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Мир
Рианна родила ребенка от A$AP Rocky
Мир
Катар выразил надежду на урегулирование между Россией и Украиной мирным путем
Мир
Bloomberg узнало о возможности приостановки соглашения о торговле Лондона и ЕС
Спорт
Тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» дисквалифицирован на два года
Мир
Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд

Критик Гаспарян назвал смерть композитора Вангелиса уходом человека-эпохи

0
Вангелис Папатанасиу
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смерть греческого композитора и музыканта Вангелиса Папатанасиу, известного как Vangelis, потрясла многих его коллег не только в сфере электронной музыки. Музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал «Известиям», почему уход из жизни Вангелиса — это уход целой эпохи.

«Для меня Вангелис в концентрированном виде воплощал музыку именно ХХ века. Он был одним из самых ярких представителей композиторов, создающих творения в жанре электронной музыки, в которой используются самые современные технические достижения, не существовавшие раньше. <...> Даже в допустимых границах из семи нот Вангелис создал совершенно новое качество музыки. Для меня его музыка всегда отражала новый век, новое время и мироощущение», — сказал он.

Лебединые песни: под какую музыку прошел последний год СССР
Что слушали и сочиняли в 1991 году

Гаспарян отмечает: его музыка была суперсовременной, супермодной, при этом Вангелис почти никогда не повторялся. По словам критика, греческий композитор всё время сочинял, у него всё время работала фантазия: в 1980-х, начале 2000-х, для сольных альбомов, для кинофильмов. И каждый раз, помимо узнаваемого почерка композитора, открывались новые грани его таланта.

«Ушел человек-эпоха. Ушел человек, который привнес абсолютно новое качество в многовековую историю музыки. Человек, который создал еще одну классику, еще одну грань в классике. И о нем будут говорить как о композиторе — классике. Это имя уже вписано в ряд великих композиторов рядом с Бахом, Моцартом, Стравинского, Генделя, Рахманинова, Хачатуряна — всех, кто оставил свой яркий, выразительный, самобытный след в музыке», — уверен музыкальный критик.

Вангелис Папатанасиу — один из самых известных греческих композиторов. Его музыка звучала и на Земле, и за ее пределами — в миссии НАСА в 2001 году. Он написал саундтреки ко множеству фильмов, среди которых «Бегущий по лезвию» 1982 и 1993 годов, «Александр» 2004 года, «Призрак оперы» 1978 года. Последний студийный альбом Вангелиса под названием Juno To Jupiter вышел в 2021 году.

О смерти греческого композитора Вангелиса (полное имя Эваангелос Одиссееас Папатанасииу) в возрасте 79 лет сообщила газета «Катимерини». По информации издания, композитор скончался поздно вечером во вторник, 17 мая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022