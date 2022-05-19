Приграничные села Алексеевка и Дроновка в Курской области попали под обстрел
Села Дроновка и Алексеевка в Курской области попали под обстрел из минометов, сообщил 19 мая в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Ответным огнем агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию», — рассказал губернатор.
Приграничная часть Курской области неоднократно подвергалась обстрелам. В частности, 19 мая Роман Старовойт сообщил, об одном погибшем среди гражданского населения в результате обстрелов приграничного поселка Теткино. До этого, 17 мая, по итогу обстрела Алексеевки Курской области были повреждены вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Никто из жителей не пострадал.
18 мая был обстрелян еще один приграничный регион — село Безымено в Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи.
19 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Курской и Белгородской областей.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».