США не исключили провокации со стороны КНДР во время визита Байдена в Азию

Америка не исключает провокаций в виде ядерных и военных испытаний со стороны Северной Кореи во время визита президента США Джо Байдена в Азию. Об этом заявил 19 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время телефонного разговора с журналистами, запись которого была опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Существует реальная возможность, реальный риск определенного рода провокации, пока мы находимся в регионе... которая может принять форму ядерного испытания... и может также принять форму ракетного испытания», — сообщил советник.

Кроме того, он подчеркнул, что Америка готова к такому развитию событий, а также обсуждает ядерную и ракетную программу КНДР с Китаем.

18 мая Салливан уже заявлял о готовности Пхеньяна продолжать ядерные испытания.