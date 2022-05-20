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США не исключили провокации со стороны КНДР во время визита Байдена в Азию

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Джо Байден
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis
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Америка не исключает провокаций в виде ядерных и военных испытаний со стороны Северной Кореи во время визита президента США Джо Байдена в Азию. Об этом заявил 19 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время телефонного разговора с журналистами, запись которого была опубликована на YouTube-канале Белого дома.

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«Существует реальная возможность, реальный риск определенного рода провокации, пока мы находимся в регионе... которая может принять форму ядерного испытания... и может также принять форму ракетного испытания», — сообщил советник.

Кроме того, он подчеркнул, что Америка готова к такому развитию событий, а также обсуждает ядерную и ракетную программу КНДР с Китаем.

18 мая Салливан уже заявлял о готовности Пхеньяна продолжать ядерные испытания.

Байден отправляется в Южную Корею 19 мая. Там он встретится с президентом Юн Сок Ёлем, после чего в воскресенье отправится в Японию. В Токио президент США встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

Ранее, 17 мая, представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США не ожидают от Северной Кореи приостановки ядерных испытаний в связи со вспышкой там COVID-19. По его словам, «мы еще не видели, когда правительство КНДР ставило проблемы гуманитарного характера своего народа выше этих дестабилизирующих действий».

В этом году последнее испытание ракеты Северная Корея совершила 7 мая. Оно стало со стороны КНДР 15-м по счету. В апреле лидер страны Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

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