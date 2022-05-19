Порядка 15 тыс. лилий вырастят в Иркутске

«Горзеленхоз» в Иркутске планирует вырастить 15 тыс. лилий к началу учебного года. В теплицах высадили уже 8 тыс. луковиц.

По словам агронома предприятия Анастасии Колесовой, местные цветы стали пользоваться особым спросом. Поэтому специалисты работают над расширением ассортимента. К 1 сентября будут готовы к срезке лилии Maxima, Angela, Edsilia, Monika, Rafaela, Samuela и Эль Капитан.

Жители региона смогут выбрать лилии различных цветов махровых и азиатских сортов. Кроме того, «Горзеленхоз» подготовит ярко-желтые, розовые и бело-фиолетовые каллы, пишет ИА IrkutskMedia.

Цветы выращивают по технологии выгонки. Также жители Иркутска могут вырастить лилии на своих участках, предприятие ведет продажу луковиц.

Ранее сообщалось, что в Мурманске выделили более 1 млн рублей на высадку цветов вдоль дорог. На эту сумму планируется приобретение более 29,9 тыс. растений, в числе которых петунии, декоративная капуста и приморский крестовник.