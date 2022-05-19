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Жителей Омской области предупредили о грозах и ветре

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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Омской области в конце недели. В регионе ожидаются дожди с грозами.

По данным МЧС, осадки ожидаются с 19 по 22 мая. При этом ветер усилится до 22 м/с, пишет ИА «Город55».

Жителей региона просят по возможности оставаться дома. Автомобили не следует парковать вблизи деревьев и рекламных конструкций. Также избегать шаткие конструкции и строения следует пешеходам.

Несмотря на осадки, в Омской области сохраняется особый противопожарный режим. В МЧС отмечают, что огонь может перейти на сухостой даже по влажной траве.

Ранее синоптики предупредили жителей Красноярского края о штормовом ветре в ближайшие сутки. Скорость ветра будет достигать 25 м/с.

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