Танкистов ЛНР наградили на передовой медалями «За боевые заслуги»

Медалями «За боевые заслуги» в четверг, 19 мая, были награждены танкисты Луганской Народной Республики (ЛНР), которые освобождают территории в направлении Северодонецка.

«Мои люди. Я за них горд, потому как за кратчайшие сроки в боевых действиях в лесах на технике они обучились и активно ведут боевые действия для сокрушения врага. Я за них рад и горд. Желаю, чтобы их жены, дети, матери дождались их домой в целости и невредимости», — сказал «Известиям» вручивший танкистам награды военнослужащий.

16 мая командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса. Среди наград, которые были вручены, — ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Суворова, Жукова и Нестерова, «За отвагу», а также Луки Крымского.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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