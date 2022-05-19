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Захарова расценила как спекуляцию обвинения РФ в препятствии вывозу украинского зерна

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Мария Захарова
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Разговоры о том, что Москва препятствует вывозу украинского зерна на экспорт, являются не более чем спекуляциями. Такое заявление сделала 19 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Россия не препятствует украинскому экспорту, а логистические проблемы возникли исключительно по вине самого Киева, чьи войска заминировали свои морские порты. Гуманитарные проходы в море российская сторона открывает постоянно», — сказала Захарова в разговоре с «РИА Новости».

Она подчеркнула, что Россия заинтересована в стабильном функционировании мирового продовольственного рынка, а также указала на источник тезиса о препятствовании украинскому экспорту пшеницы — по ее словам, эти заявления исходят от западных стран.

«Мы прекрасно осознаем, что такими манипуляциями США и их союзники из Европы пытаются сознательно дезориентировать международное сообщество и склонить другие страны к поддержке антироссийского курса Запада», — резюмировала она.

18 мая Захарова прокомментировала вывоз украинского продовольствия из страны, упрекнув Запад в том, что его экспорт отнимает у Украины последние запасы еды. Захарова назвала «изуверской» логику действий Соединенных Штатов Америки, которая допускает возможность «отнять результаты труда граждан Украины».

Тогда же стало известно о том, что под давлением Европейского союза (ЕС) Украина альтернативными путями вывозит резервы пшеницы из хранилищ одесского порта, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране.

17 мая цена на пшеницу на европейском рынке составила €435 за 1 т, побив все рекорды. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации называют последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии, втором по величине производителе пшеницы.

17 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

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