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Рогозин заявил о способности ракеты «Сармат» снести половину враждебного РФ континента

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Всего лишь одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» способна уничтожить половину берега того континента планеты, который будет представлять угрозу для России. Об этом предупредил генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 19 мая.

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«Такая ракета может снести половину берега континента, который нам не понравится», — рассказал о способностях российского оружия Рогозин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Ракета «Сармат», разработанная в Государственном ракетном центре имени Макеева, благодаря своим характеристикам способна преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны, являясь вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она может разгоняться до скорости звука и двигаться по изменяющейся траектории. За счет этого она способна доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами противоракетной обороны (ПРО).

16 мая военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков объяснил, почему в США паникуют из-за того, что у РФ есть межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Как заявил эксперт, вкупе с другими разрушениями это сотрет с лица Земли половину цивилизации, а Запад — вообще полностью.

До этого, 27 апреля, Рогозин сообщил, что специалисты «Роскосмоса» произведут 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». 25 апреля он рассказал, что «Роскосмос» завершает подготовку к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и готовится провести летные испытания.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Старт стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ.

2 сентября Рогозин назвал межконтинентальную ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30–40 лет.

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