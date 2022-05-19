Проект реконструкции проспекта Стачки в Ростове разработают за 30 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону заключили контракт с подрядчиком на разработку проекта реконструкции проспекта Стачки. Об этом рассказал глава города Алексей Логвиненко.

По его словам, подрядчик подготовит проект реконструкции отрезка проспекта между улицей Зорге и переулком Мастеровым, а также строительства дороги от Мастерового до улицы Курсантов.

Стоимость контракта составила 29,2 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета, пишет RostovGazeta.

Завершить изыскания специалисты должны к лету 2023 года. В обязанности этого же подрядчика входит разработка техзадания для транспортных развязок по улицам Зорге, Малиновского, проспекту Стачки и переулком Мастеровым.

Как отметил глава Ростова, реализация данных проектов позволит разгрузить улицы в западной части города и связать Левенцовку с центром.