Прямой эфир
Мир
Байден запросил у сената одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Мир
Рианна родила ребенка от A$AP Rocky
Мир
В США выразили надежду на приближение развязки по Украине после беседы Милли и Герасимова
Экономика
Банкам запретят навязывать заемщикам страховые следующие шесть лет
Спорт
Валуев назвал фаворита боя Папина с Прашовичем
Общество
Роспотребнадзор Подмосковья запустит горячую линию по вопросам детского отдыха
Мир
Финляндия выразила надежду на поддержку заявки на вступление в НАТО
Мир
Катар выразил надежду на урегулирование между Россией и Украиной мирным путем
Мир
Bloomberg узнало о возможности приостановки соглашения о торговле Лондона и ЕС
Спорт
Тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» дисквалифицирован на два года
Мир
Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд

Проект реконструкции проспекта Стачки в Ростове разработают за 30 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ростова-на-Дону заключили контракт с подрядчиком на разработку проекта реконструкции проспекта Стачки. Об этом рассказал глава города Алексей Логвиненко.

По его словам, подрядчик подготовит проект реконструкции отрезка проспекта между улицей Зорге и переулком Мастеровым, а также строительства дороги от Мастерового до улицы Курсантов.

Стоимость контракта составила 29,2 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета, пишет RostovGazeta.

Завершить изыскания специалисты должны к лету 2023 года. В обязанности этого же подрядчика входит разработка техзадания для транспортных развязок по улицам Зорге, Малиновского, проспекту Стачки и переулком Мастеровым.

Как отметил глава Ростова, реализация данных проектов позволит разгрузить улицы в западной части города и связать Левенцовку с центром.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022