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Светофор установят на аварийно-опасном участке в Орске

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В Орске (Оренбургская область) утвердили перечень аварийно-опасных участков, выявленных в 2021 году, и разработали меры для устранения причин и условий аварийности. Об этом сообщает городская администрация.

Всего в перечень попали два участка. В районе дома № 124 на проспекте Ленина решено установить пешеходно-транспортный светофор. Он появится на остановке общественного транспорта «Улица Сорокина».

На улице Пацаева, в районе дома № 21, установят дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч), а также приведут в порядок парковку около дома № 2б, пишет ИА «Урал56.Ру».

Недалеко от остановки «Улица Сорокина» регулярно происходят ДТП с участием пешеходов. Местные жители рассказывают, что на протяжении трех лет направляли запросы властям с просьбой установить светофор, но каждый раз получали ответ, что работы будут выполнены при наличии финансирования.

11 апреля 2022 года в районе остановки Nissan Sentra сбил 14-летнюю девочку. В июне 2021-го под колеса попала пенсионерка. 23 июля 2020-го Lexus сбил двух 14-летних девочек, по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

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