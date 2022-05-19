В ДНР за сутки сдались в плен 20 военных из десантно-штурмовой бригады ВСУ

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток сдались в плен 20 военнослужащих из 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 19 мая, написали в Telegram-канале народной милиции ДНР.

«Двадцать военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что за сутки были обстреляны районы восьми населенных пунктов ДНР. В результате один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения. Из-за агрессивных действий военных ВСУ было повреждено 15 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Военнослужащие ДНР совместно с Вооруженными силами РФ уничтожили свыше 30 украинских националистов, один танк, две боевые машины пехоты (БМП) и восемь огневых точек противника, захватив три БМП, два бронетранспортера (БТР) и один танк.

Ведомство также сообщило о пяти погибших защитниках ДНР и еще 17 получивших ранения различной степени тяжести.

Ранее в этот же день стало известно, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе за сутки вышел и сдался в плен еще 771 боевик радикальной националистической группировки «Азов».

Всего с понедельника в плен сдались 1730 украинских боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке.

12 мая сдавшийся в плен российским военнослужащим бывший высокопоставленный член теробороны Херсона призвал бывших сослуживцев сложить оружие.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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